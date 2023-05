La France présente ses condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu hier à Sanaa, où un mouvement de foule a provoqué la mort d’au moins 85 personnes et des centaines de blessés. Ce drame rappelle l’urgence de mettre fin aux souffrances et à la crise humanitaire que subit le peuple yéménite en réglant le conflit au Yémen.

La France salue les efforts menés par l’Arabie saoudite au Yémen, ainsi que ceux du Sultanat d’Oman, en vue d’aboutir à un cessez-le-feu global et de relancer des négociations politiques entre le gouvernement yéménite et les Houthis sous l’égide des Nations Unies. La France salue en particulier la dynamique positive qui a permis la libération de plus de 900 prisonniers ces derniers jours, notamment grâce à l’appui du Comité international de la Croix-Rouge et des Nations Unies.

La France réaffirme son plein soutien à l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies, dont l’action est indispensable pour parvenir à une solution politique globale, seul moyen d’aboutir à une paix durable et mettre un terme à cette guerre civile qui ravage le pays depuis plus de huit ans. A ce titre, la France appelle l’ensemble des parties, en particulier les Houthis, à négocier de bonne foi en ce sens.