La France condamne fermement les attaques menées ces derniers jours par les Houthis contre Israël.

La France rappelle que ces attaques, comme les nombreuses autres menées par les Houthis contre des navires commerciaux en mer Rouge et contre le territoire israélien depuis plus d’un an, sont inacceptables, déstabilisatrices et doivent cesser immédiatement.

La France réitère son attachement à la stabilité régionale et à la sécurité d’Israël.