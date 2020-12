La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée aujourd’hui à l’aéroport d’Aden au moment de l’arrivée du nouveau gouvernement yéménite. Elle présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

La France réaffirme tout son soutien au nouveau gouvernement yéménite, dont la formation récente constitue une étape positive contribuant à l’unité et à l’intégrité territoriale du Yémen. Elle réitère sa mobilisation pour mettre un terme au conflit au Yémen, qui passe par la cessation des hostilités et la relance des discussions sous l’égide des Nations unies, en vue d’un accord politique global et inclusif.