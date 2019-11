La France salue la signature de l’accord de Riyad entre le gouvernement du Yémen et le Conseil de transition du Sud, rendu possible par l’Arabie saoudite qui a engagé et accueilli ce dialogue à Djeddah.

Il représente une étape importante pour la préservation de l’unité et de l’intégrité territoriale du Yémen, condition nécessaire à la reprise des négociations pour une sortie de crise incluant l’ensemble des composantes de la société yéménite.

La France est pleinement mobilisée dans la recherche d’une solution politique globale et inclusive au conflit yéménite, dans le cadre plus large de ses efforts de désescalade régionale.