La protection des populations et des infrastructures civiles et l’accès complet, inconditionnel et sans entrave de l’aide humanitaire sont des obligations du droit international humanitaire qui s’imposent à toutes les parties au conflit. Nous demandons à tous de les respecter.

La France appelle les parties yéménites à reprendre au plus vite et sans préconditions les négociations pour parvenir à un règlement politique pérenne de la crise. Elle réitèrera son soutien aux efforts en ce sens de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, à l’occasion des consultations sur le Yémen organisées aujourd’hui au Conseil de sécurité des Nations unies en présence de ce dernier. Ces consultations permettront de faire un premier point sur la situation, qui demeure encore très incertaine.