Elle appelle à ce que cette mesure soit élargie aux accès maritimes au port de Hodeidah et demande à ce que les décisions en ce sens prises par la Coalition arabe soient mises en œuvre dans leur intégralité et le plus rapidement possible.

L’accès complet, inconditionnel et sans entrave de l’aide humanitaire est une obligation du droit international humanitaire qui s’impose à l’ensemble des parties au conflit. Cette exigence a fait l’objet d’échanges approfondis avec les autorités saoudiennes lors de la visite en Arabie saoudite du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, les 15 et 16 novembre. M. Jean-Yves Le Drian s’est exprimé sur le sujet depuis Riyad.

Seule une solution politique négociée est à même de mettre fin à la crise au Yémen et à ses conséquences dramatiques pour le peuple yéménite comme à ses répercussions sur la sécurité des pays voisins.