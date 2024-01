La France renouvelle sa condamnation des attaques menées par les Houthis en Mer Rouge contre des navires commerciaux, attaques qui portent atteinte aux droits et aux libertés de navigation. Par ces actions armées, les Houthis portent l’entière responsabilité de l’escalade. Nous les appelons à y mettre fin et à libérer immédiatement le Galaxy Leader et son équipage, otages des Houthis depuis le 19 novembre 2023.

Nous avons soutenu l’adoption par le Conseil de Sécurité des Nations unies, le 10 janvier 2024, de la Résolution 2722 qui rappelle que l’exercice des droits et libertés de navigation doit être respecté et que les États ont, en accord avec le droit international, le droit de défendre leurs navires contre les attaques.

La France continuera à assumer ses responsabilités et à contribuer à la sûreté maritime dans cette zone, en lien avec ses partenaires de la région, afin d’éviter toute escalade. Une frégate française reste déployée en mer Rouge à cette fin. Nous continuons d’œuvrer à ce que l’Union européenne contribue davantage à la sécurité maritime en Mer Rouge, aux côtés de nos partenaires.