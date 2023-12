La France, aux côtés des États-Unis, et d’un groupe représentant 42 pays partenaires, est signataire de la déclaration suivante condamnant les nombreuses attaques des Houthis qui ont eu lieu au cours des dernières semaines en mer Rouge.

Les signataires condamnent les atteintes portées par les Houthis aux droits et aux libertés de navigation dans les eaux bordant la péninsule Arabique, en particulier en mer Rouge. Les nombreuses attaques en provenance de territoires sous contrôle Houthi au Yémen, notamment celles du 3 décembre dans le sud de la mer Rouge contre trois navires de commerce ayant un lien avec 14 pays, menacent le commerce international et la sûreté maritime. La capture par les Houthis le 19 novembre du Galaxy Leader et de ses 25 membres d’équipage de diverses nationalités, qui demeurent injustement détenus, est révoltante. Ces actions menacent également la circulation de produits alimentaires, de carburants, de l’aide humanitaire et d’autres biens essentiels vers des destinations et des populations du monde entier. Les signataires continuent d’encourager tous les États à s’abstenir de fournir une aide ou un soutien aux Houthis. Ces attaques sont injustifiables et touchent de nombreux autres pays que ceux dont ces navires battent le pavillon. Nous demandons de nouveau aux Houthis de libérer immédiatement le Galaxy Leader et son équipage et à renoncer à toute nouvelle attaque à l’encontre de navires de commerce sur les voies navigables de la région, d’une importance cruciale.