Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Je condamne avec la plus grande fermeté les attaques revendiquées par les Houthis contre un aéroport et une installation portuaire à Abou Dabi le 17 janvier. Ces attaques menacent la sécurité du territoire des Émirats arabes unis et la stabilité de la région. La France exprime son soutien aux Émirats arabes unis face à ces attaques.

Je réitère notre appel constant aux Houthis à mettre immédiatement un terme à leurs actions déstabilisatrices au Yémen et dans la région et à s’engager de façon constructive dans un processus politique de sortie de crise au Yémen. La France réaffirme sa mobilisation en faveur d’une cessation des hostilités dans tout le pays et d’une relance des discussions en vue d’un accord politique global sous l’égide des Nations unies.