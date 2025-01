La France condamne fermement la nouvelle vague d’arrestations arbitraires, par les Houthis, d’agents des Nations unies au Yémen.

Elle exige la libération immédiate et inconditionnelle de l’ensemble des agents des Nations unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des missions diplomatiques détenus arbitrairement par les Houthis. Ces détentions portent atteinte à la mise en œuvre de l’aide dont la population yéménite a besoin et contribuent ainsi à l’aggravation de la crise humanitaire au Yémen.

La France réaffirme son plein soutien à l’action des Nations unies au Yémen.