Nous, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et États-Unis, condamnons la poursuite de l’offensive houthi contre la ville yéménite de Marib et la grave intensification des attaques menées et revendiquées par les Houthis à l’encontre de l’Arabie saoudite. Leur offensive déterminée contre Marib aggrave une situation humanitaire déjà dramatique.

Nos efforts diplomatiques renouvelés pour mettre un terme au conflit au Yémen, en soutien à l’Envoyé spécial des Nations unies et avec l’appui de l’Arabie saoudite, d’Oman et de la communauté internationale, offrent la meilleure perspective pour mettre un terme à cette guerre. Nous appelons les Houthis à saisir cette opportunité de paix et à mettre fin à l’escalade en cours.

Nous réitérons notre plein engagement en faveur de la sécurité et de l’intégrité du territoire saoudien, et pour le rétablissement de la stabilité et du calme à la frontière saoudo-yéménite. Nous réaffirmons notre plein soutien à une résolution rapide du conflit au Yémen, qui apportera la stabilité nécessaire à la région et un bénéfice immédiat au peuple yéménite.