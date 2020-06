La France condamne les tirs indiscriminés de missiles et de drones piégés ayant visé la nuit dernière, depuis le Yémen, le territoire saoudien et en particulier les villes de Riyad, Jizan et Najran. Cette attaque, prenant délibérément pour cible des zones habitées et revendiquée par les rebelles houthis, constitue une nouvelle atteinte à la sécurité de l’Arabie saoudite et à la stabilité de la région.

La relance des discussions sur un accord politique global et inclusif est la seule véritable perspective pour mettre un terme au conflit au Yémen. La France réaffirme son soutien aux efforts en ce sens des Nations unies.