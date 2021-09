Arabie saoudite - Yémen - Tirs de missiles et de drones (1er septembre 2021)

La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées par les Houthis qui ont visé hier l’aéroport d’Abha dans le sud de l’Arabie saoudite, blessant plusieurs civils, ainsi que celle qui a touché la base aérienne d’Al-Anad au Yémen, qui a causé de nombreux morts.

Ces attaques menacent la sécurité du territoire saoudien et la stabilité de la région. Elles confirment la gravité de la menace que la prolifération de drones et de missiles fait peser sur l’ensemble de la région et la nécessité d’y répondre par une approche diplomatique et régionale.

La France réaffirme sa mobilisation en faveur d’une cessation des hostilités dans le pays et d’une relance des discussions en vue d’un accord politique global, sous l’égide des Nations unies. Elle appelle en ce sens toutes les parties, en particulier les Houthis, à s’engager de façon constructive dans un processus politique de sortie de crise au Yémen sous l’impulsion du nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies.