La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque inacceptable qui a eu lieu à Riyad le 19 mars contre la compagnie Aramco. Elle réaffirme son attachement à la sécurité du territoire saoudien et à la stabilité de la région.

Les actions régionales déstabilisatrices des Houthis et leur offensive dans le gouvernorat de Marib au Yémen doivent cesser immédiatement. La France réaffirme sa mobilisation en faveur d’une cessation des hostilités dans le pays et d’une relance des discussions en vue d’un accord politique global et inclusif, sous l’égide des Nations unies.