La France condamne l’attaque revendiquée par les Houthis sur une installation pétrolière d’Aramco en Arabie saoudite, dans la ville de Djeddah, le 23 novembre. Cette attaque, qui prend pour cible des infrastructures civiles en violation du droit international, mine les efforts de paix en cours, porte atteinte à la sécurité de l’Arabie saoudite et nuit à la stabilité dans la région.

La cessation des hostilités et la relance des discussions pour obtenir un accord politique global et inclusif au Yémen constituent la seule perspective possible afin de mettre un terme au conflit et aux souffrances du peuple yéménite. La France réaffirme son plein soutien aux efforts en ce sens de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. Martin Griffiths.