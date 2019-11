Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a reçu lundi 28 octobreTran Quoc Vuong, secrétaire permanent du parti communiste vietnamien. Cette rencontre fait suite à la visite du Président de la République du Vietnam à Paris en mars 2018 et à celle du Premier ministre au Vietnam en novembre dernier à l’occasion des célébrations des 45 ans de nos relations diplomatiques.

Jean Baptiste Lemoyne a réaffirmé le souhait de la France d’approfondir sa coopération avec le Vietnam dans le contexte de la stratégie française pour l’Indopacifique, qui repose sur le soutien au multilatéralisme, la préservation des biens publics mondiaux et le développement des échanges économiques et commerciaux. Membre de l’ASEAN, qui est un acteur régional central dans l’Indopacifique, et futur membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le Vietnam est pour la France un partenaire clé.

Le secrétaire d’État a confirmé que la France suivait avec attention la situation en mer de Chine méridionale. Jean-Baptiste Lemoyne a évoqué l’importance de la ratification et de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange UE-Vietnam. L’entretien a enfin été l’occasion d’évoquer différents projets de coopération économique entre nos deux pays, qui confirment l’ambition commune de densifier encore cet aspect de notre relation.