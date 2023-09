Q - Concernant le Vietnam, le président américain Joe Biden signe un accord de partenariat stratégique avec ce pays. Quel est l’état des relations stratégiques entre Paris et Hanoï ?

R - Nous célébrons cette année les 50 ans de nos relations diplomatiques et les 10 ans de notre partenariat stratégique avec le Vietnam. Nos liens étroits se fondent sur notre longue histoire commune mais aussi sur notre attachement commun au respect du droit international et à l’ordre international fondé sur le droit, notamment dans la région Indopacifique.

M. Olivier Becht, Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, a réaffirmé lors de son déplacement au Vietnam du 28 février au 2 mars dernier l’importance que nous attachons à notre coopération économique dans le cadre de la stratégie indopacifique de la France, et le soutien du gouvernement au renforcement de la présence économique française dans ce pays.

La Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, a reçu son homologue vietnamien, M. Bui Thanh Son, le 5 juin dernier à Paris. Les deux ministres sont convenus d’approfondir la relation bilatérale en lançant des consultations bilatérales régulières pour renforcer le partenariat stratégique, structurer davantage les liens humains autour de coopérations culturelles, éducatives et scientifiques tournées vers l’avenir, et développer le partenariat sur les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique.

Sur ce dernier point, la France est pleinement mobilisée aux côtés du Vietnam pour la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), conclu fin 2022 entre le pays et ses partenaires du G7. La France apportera 500M€ de prêts concessionnels dans ce cadre.