La France déplore la condamnation hier à une peine de neuf années de prison de la journaliste Pham Doan Trang, une des défenseures des droits de l’Homme vietnamiennes les plus reconnues et l’une des trois lauréates du prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse en 2019.

La France appelle à la libération de Mme Pham Doan Trang et réaffirme son attachement à la liberté d’expression et d’opinion. Ces droits et libertés sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Vietnam est partie.

La France appelle le Vietnam à respecter les engagements internationaux auxquels il a librement souscrit.