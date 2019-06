Vietnam - Entretien de Jean-Baptiste Lemoyne avec le président de la commission centrale des relations extérieures du parti communiste du Vietnam (Paris, 04.06.19)

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, reçoit aujourd’hui avec Hoang Binh Quan, président de la commission centrale des relations extérieures du parti communiste du Vietnam. Cette rencontre fait suite à la visite en France en mars 2018 de Nguyen Phu Trong, secrétaire général du parti communiste vietnamien, et à celle du Premier ministre au Vietnam en novembre dernier à l’occasion des célébrations des 45 ans de nos relations diplomatiques et des cinq ans du partenariat stratégique qui lie la France et le Vietnam.

Le secrétaire d’État réaffirmera notre souhait d’approfondir notre partenariat dans le domaine économique et commercial, notamment dans le secteur aéronautique et des infrastructures aéroportuaires, ainsi que dans celui du transport ferroviaire et urbain.

Jean-Baptiste Lemoyne évoquera avec son interlocuteur nos projets dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé et de l’environnement. Il rappellera le succès des assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne, organisées en France en avril dernier.