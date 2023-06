Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est entretenue aujourd’hui avec son homologue vietnamien, M. Bui Thanh Son.

La Ministre s’est félicitée cette première visite bilatérale d’un ministre vietnamien des affaires étrangères en France depuis 10 ans. Les deux ministres ont salué les liens étroits qui existent entre nos deux pays, alors que sont célébrés cette année le cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le dixième anniversaire de notre partenariat stratégique.

Les deux ministres sont convenus d’approfondir la relation bilatérale. Des consultations bilatérales régulières seront établies pour renforcer le partenariat stratégique, structurer davantage les liens humains autour de coopérations culturelles, éducatives et scientifiques tournées vers l’avenir, et axer le partenariat économique sur les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique et du numérique. La Ministre a assuré le Vietnam de la volonté de la France de se mobiliser pleinement pour la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), conclu fin 2022 entre le Vietnam et ses partenaires du G7.

Les deux ministres ont marqué leur profond attachement au respect du droit international, en particulier des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, par tous les États. La Ministre a rappelé que toute solution à la guerre d’agression russe en Ukraine devrait passer par leur plein respect par la Russie.

La Ministre a souligné l’importance que la France accorde à l’approfondissement de son partenariat de développement avec l’ASEAN et à son statut d’observateur au sein de l’ADMM+ dans le cadre de sa stratégie Indopacifique, et a remercié le Vietnam de son soutien. Les deux ministres ont fait part de leur préoccupation face à la dégradation de situation politique et humanitaire en Birmanie à la suite du coup d’État et appelé à la mise en œuvre du consensus en 5 points de l’ASEAN.