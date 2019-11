Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a coprésidé avec Vu Dai Thang, vice-ministre du Plan et de l’Investissement, la 6e réunion du Dialogue économique de haut niveau (DEHN) entre la France et le Vietnam.

Les ministres se sont félicités de la dynamique des échanges commerciaux bilatéraux qui se sont élevés à 6,65 Mds EUR en 2018. Les ministres ont souligné les opportunités que représente l’entrée en vigueur prochaine, sous réserve de ratification, de l’accord de libre-échange UE-Vietnam. Cet accord permettra une intensification des relations économiques et commerciales et facilitera l’accès aux marchés des entreprises françaises et vietnamiennes.

Les deux ministres ont évoqué les grands projets des entreprises françaises au Vietnam, notamment dans des secteurs stratégiques comme le transport, l’énergie, l’environnement et l’agroalimentaire. Certains projets, comme celui du Métro de la ligne 3 de Hanoï, exemple emblématique de la coopération franco-vietnamienne, bénéficient du soutien de l’Aide publique au développement française qui a engagé au Vietnam plus de 2 Mds EUR sur les dix dernières années.