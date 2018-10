Déplacement de Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, à l’occasion de l’inauguration de la Foire européenne de Strasbourg (07.09.18)

La foire européenne de Strasbourg est l’une des plus grandes foires de France, dont la première édition s’est tenue en 1932. L’an passé, elle a réuni près de 1 000 exposants, dont plus de 130 étrangers, et attiré 175 000 visiteurs.

Nathalie Loiseau a rappelé la vocation européenne de la région Grand Est et de la ville de Strasbourg. Elle a souligné l’importance de défendre toutes les avancées apportées par la construction européenne, en matière économique, culturelle, sociale et environnementale, alors que l’Union fait aujourd’hui face à de nombreux défis externes et internes.