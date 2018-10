Consultation citoyenne sur l’Europe sur le thème « L’Europe et la lutte contre la pauvreté ». (25.09.18)

Cette consultation citoyenne est organisée par les RESTOS DU CŒUR, où un repas proposé sur quatre est financé par le Fonds européen d’aide aux plus démunis.

Le 13 septembre dernier, Agnès Buzyn était aux côtés du Président de la République pour présenter la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, construite autour de trois grands principes : la prévention, pour un système plus efficace et plus juste, l’universalité, pour que chacun dispose des mêmes droits, et l’accompagnement vers l’activité, pour celles et ceux qui peuvent y avoir accès.

Dans ce contexte, Nathalie Loiseau et Agnès Buzyn ont été accueillies par Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, et eu l’occasion d’échanger avec des administrateurs, des bénévoles et des bénéficiaires de l’association.

Les consultations citoyennes sur l’Europe, à l’initiative du Président de la République, se tiennent dans 27 États-membres de l’Union européenne. En France, l’ensemble des membres du gouvernement est mobilisé pour participer à des consultations que tout citoyen ou organisme a la possibilité d’organiser. Plus de 800 manifestations ont ainsi été labellisées sur des thèmes très divers et sur tout le territoire, 450 se sont déjà tenues réunissant près de 30 000 personnes. La synthèse de cette réflexion collective sera présentée lors du Conseil Européen de décembre 2018.

