Le Kenya et la France co-organiseront le sommet « Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance », qui se tiendra à Nairobi les 11 et 12 mai 2026. Il réunira le Président de la République française et les chefs d’État et de gouvernement africains.

Le sommet Africa Forward marque une étape majeure dans les relations entre la France et le continent africain, près de dix ans après le discours du Président de la République à Ouagadougou.

Il s’agit du premier sommet de ce type à être accueilli et co-présidé avec un pays anglophone. Il est à l’image de partenariats Afrique-France à la fois robustes et équilibrés. Ces partenariats se construisent en soutien du développement économique de chacun – car ils reposent sur des complémentarités réelles – et au service des populations. Ils doivent également participer d’une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, qui refuse les logiques de bloc, les prédations et les nouveaux impérialismes : plus que jamais, ces partenariats sont utiles.

Le sommet Africa Forward illustrera la richesse et le dynamisme des relations entre le continent africain et la France par la diversité des acteurs qui y prendront part – Etats, entreprises, jeunesses, artistes, sociétés civiles et diasporas. Il sera l’occasion de démontrer l’engagement de la France, du Kenya et des pays africains pour accélérer les investissements croisés et pour construire et financer des solutions concrètes aux défis communs, tels que le renforcement des systèmes de santé, la souveraineté alimentaire, la compétitivité dans le domaine du numérique, l’accès à l’énergie et la connectivité.

Il s’inscrit dès lors dans la continuité du Sommet sur le financement des économies africaines de Paris en 2021, du Sommet pour le nouveau pacte financier mondial de Paris en 2023 et du Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne de Luanda en novembre 2025.

Programme

La journée du 11 mai, intitulée « Inspire and Connect », s’ouvrira par un forum d’affaires qui mettra en évidence la profondeur des partenariats économiques franco-africains et valorisera les projets et initiatives portées par les secteurs privés africains et français. Au cours de cette journée, plusieurs temps forts auront lieu autour de la jeunesse et sur des secteurs d’excellence, créateurs d’emploi et fédérateurs tels que le sport ou les industries culturelles et créatives.

La journée du 12 mai sera largement consacrée aux questions de financement du développement et aux enjeux globaux.

Les questions de formation et d’emploi des jeunes, de souveraineté et de compétitivité seront au cœur des discussions. Le sommet évoquera également les enjeux de paix et de sécurité en soutien des médiations africaines et des actions de l’Union Africaine.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.

Source : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2026/03/17/sommet-africa-forward-partenariats-entre-lafrique-et-la-france-pour-linnovation-et-la-croissance