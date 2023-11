Newsletter Afrique

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères lance sa toute première newsletter, Regards d’ Afriques ! Chaque mois, découvrez un condensé de l’actualité de nos partenariats en Afrique et avec le continent africain, des portraits inspirants de ceux qui en sont les acteurs, un calendrier des évènements et bien plus encore. Autant de liens qui unissent nos sociétés et construisent nos relations de demain.