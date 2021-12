M. Jean-Baptiste Lemoyne, présidera le Conseil extraordinaire des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) à Saint-Denis de La Réunion aujourd’hui.

Le secrétaire d’État échangera à cette occasion avec ses homologues des États membres (Madagascar, Maurice, Union des Comores et Seychelles). Il dressera un premier bilan des six premiers mois de la présidence française de la COI dans les domaines de la relance économique, de la mobilité universitaire, de la formation professionnelle, de la sécurité maritime et du renforcement institutionnel avec les travaux d’élaboration d’un plan de développement stratégique et humain de la COI.

M. Jean-Baptiste Lemoyne annoncera la tenue, début 2022, des premières Assises régionales de la formation professionnelle qui réuniront l’ensemble des acteurs du secteur afin de définir les contours d’un projet de coopération en matière de formation professionnelle et de mobilité des jeunes dans la zone COI ; ainsi que la tenue d’un atelier sur la sécurité maritime et environnementale consacré au renforcement des capacités de prévention et de réaction aux pollutions maritimes.

Le prochain Conseil ordinaire des ministres est prévu à Paris le 23 février, à l’issue duquel la France transmettra la présidence à Madagascar

Pour en savoir plus sur la présidence française de la Commission de l’Océan Indien