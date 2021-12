2021-2022 : Présidence française de la Commission de l’océan Indien à mi-parcours

Depuis plus de 30 ans, la France est membre de la Commission de l’océan Indien (COI) au titre de La Réunion, aux côtés de l’Union des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles.

La COI est une organisation internationale avec une identité insulaire et francophone. Ses 5 États membres partagent la même ambition de dynamiser l’organisation. Cette volonté s’est illustrée en 2020 par la révision de l’Accord fondateur de Victoria afin de donner à la COI les moyens de conduire des actions collectives et de donner une place statutaire au Sommet des chefs d’État et de gouvernement.

Mieux comprendre les enjeux et les missions de la présence de la France au sein de la COI

En étroite coopération avec le Secrétaire général de la COI, Vêlayoudom Marimoutou, la présidence française est l’occasion de s’adresser directement aux jeunesses des 5 îles afin de façonner un espace dynamique et inclusif. Elle poursuit également des objectifs régionaux, tels que :

le renforcement de la solidarité régionale,

l’intégration économique des territoires français de l’océan Indien dans leur environnement proche,

la promotion de la Francophonie.

6 mois après le début de la présidence française, plusieurs projets importants ont été initiés et permettent d’apporter un souffle nouveau à la coopération régionale dans le sud-ouest de l’océan Indien dans différents domaines :

Relancer l’économie et soutenir la création d’un incubateur d’entreprises multisectoriel et la création d’un réseau d’entrepreneurs.

Ainsi, le forum des femmes et hommes d’affaires de l’océan Indien du 18 novembre 2021, organisé par Cap Business Océan Indien, a permis de mettre en relation et d’encourager de nouvelles synergies entre les entrepreneurs de la région.

Garantir la sécurité maritime grâce à une coopération entre les Etats de la région (Djibouti, Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles, Somalie, Tanzanie).

Lutter contre la pandémie de la Covid-19 en renforçant le partage d’informations et l’acheminement d’équipements médicaux à quatre Etats membres de la COI (Comores, Madagascar, Seychelles et Maurice).

Poursuivre la réforme institutionnelle de la COI. La présidence française a pour objectif d’étendre les domaines de coopération afin que la COI puisse répondre efficacement et rapidement aux défis rencontrés.

Promouvoir l’économie bleue grâce à l’organisation d’une journée régionale de l’économie bleue dans la région, le 17 juillet 2021. Cette journée a rassemblé 200 participants et a été l’occasion, pour Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, de présenter les engagements de la France pour l’économie bleue.

Instaurer un espace de dialogue sur les enjeux de coopération humanitaire avec la tenue d’une conférence internationale sur la transition humanitaire dans l’océan Indien, en juillet 2021 à La Réunion. Cette rencontre a réuni une grande diversité d’acteurs (ONG humanitaires, agences multilatérales, associations locales, dispositifs public-privé, Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) et des chercheurs universitaires.

Quels sont les projets nouveaux portés par la présidence française de la COI ? Le projet Hydromet sera lancé le 26 novembre 2021 à l’occasion du Conseil des ministres de la COI. Ce projet a pour objectif de développer la résilience face aux imprévus météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Il bénéficie d’un financement de 60 millions d’euros par l’AFD, l’Union européenne et le Fonds vert pour le climat.

sera lancé le 26 novembre 2021 à l’occasion du Conseil des ministres de la COI. Ce projet a pour objectif de développer la résilience face aux imprévus météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Il bénéficie d’un financement de 60 millions d’euros par l’AFD, l’Union européenne et le Fonds vert pour le climat. D’autres priorités importantes , seront rappelées lors de la ministérielle du 26 novembre 2021, dans les domaines de : la formation professionnelle, De la mise en réseau des femmes et hommes d’affaires de l’océan Indien, De l’environnement, Un atelier sur la sécurité environnementale sera organisé les 13 et 14 janvier 2022.

, seront rappelées lors de la ministérielle du 26 novembre 2021, dans les domaines de :

Mise à jour : novembre 2021