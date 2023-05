En cette journée mondiale de l’Afrique, la France félicite l’Union africaine pour le 60e anniversaire de la création de l’Organisation de l’Union africaine, devenue Union africaine.

La France soutient pleinement le projet d’intégration africaine porté par l’Union africaine, ainsi que la contribution de l’Union africaine à la paix et à la sécurité du continent et du monde. Elle salue ses efforts pour apporter des solutions africaines aux crises africaines.

La France est attachée au partenariat entre l’Union européenne et l’Union africaine, renouvelé lors du Sommet qui s’est tenu à Bruxelles les 17 et 18 février 2022, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. L’Union européenne est le premier partenaire de l’Union africaine. Elle investit notamment dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire et des infrastructures. Elle soutient également les capacités de défense et de sécurité africaines grâce à la facilité européenne de paix.

À titre national, la France accompagne résolument le projet d’intégration africaine, notamment par de l’expertise technique.

La France défend également une meilleure participation de l’Afrique à la gouvernance mondiale, notamment à travers une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et une intégration de l’Union africaine au G20.