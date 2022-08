Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est entretenue aujourd’hui par téléphone avec Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine.

Seulement une semaine après le déplacement du Président de la République au Cameroun, au Bénin, puis en Guinée-Bissau, ce premier entretien a été l’occasion d’aborder l’étendue du partenariat entre la France, l’Europe et l’Afrique, notamment en matière d’intégration régionale, de sécurité alimentaire, de climat, de paix et de sécurité. Quelques mois après la tenue du 6eme sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles et à l’approche d’une réunion ministérielle UE-UA en 2023, la ministre a réitéré l’engagement de la France à renforcer et renouveler le partenariat qui unit nos deux continents.

La ministre et le président de la Commission de l’Union africaine ont également échangé sur la mobilisation de la communauté internationale au Sahel, en Libye et dans la Corne de l’Afrique. Ils ont également évoqué l’agression russe en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale.

La ministre a rappelé l’attachement de la France à un partenariat fort et un dialogue approfondi avec l’Union africaine, ainsi que notre engagement à continuer à fournir de l’assistance technique à la Commission de l’Union africaine.