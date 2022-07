Une consultation pour imaginer, ensemble, la Maison des mondes africains

« Quelque chose de nouveau et de puissant est en train d’émerger d’Afrique. C’est dans cette perspective qu’il faut situer la maison des mondes africains. »

Achille Mbembé, à propos de la Maison des mondes africains

En novembre 2017, le président de la République Emmanuel Macron prononçait à l’Université de Ouagadougou un discours fondateur d’une nouvelle relation entre la France et les pays du continent africain basée sur un dialogue renouvelé autour de thématiques communes.

Cette nouvelle approche était également au cœur du Nouveau Sommet Afrique - France qui s’est tenu à Montpellier le 8 octobre 2021. Lors de la séance plénière du Sommet, le président de la République a annoncé la création en France d’une « Maison des mondes africains », reprenant une des propositions emblématiques du rapport du professeur Achille Mbembé « Les Nouvelles relations Afrique-France : relever ensemble les défis de demain ».

Lieu pluridisciplinaire de création, de rassemblement, de découverte, d’information et d’innovation, cette « Maison » aura vocation à devenir une référence pour tous ceux et celles qui s’intéressent à l’Afrique et/ou souhaitent y mener des projets. Elle incarnera ainsi, le profond renouvellement de la relation qui unit le continent africain et ses diasporas.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Saison Africa2020 qui s’est tenue de décembre 2020 à septembre 2021 sous le commissariat général de Mme N’Goné Fall.

Pourquoi cette consultation ?

Inédit dans son contenu, ce projet se veut aussi novateur dans sa méthode en associant la jeunesse dès sa phase de conception, jusqu’à sa gouvernance. Pour ce faire, une grande consultation est ouverte en ligne. , Intitulée « Imaginons notre maison ». Elle est particulièrement destinée aux publics jeunes en France mais aussi en Afrique.

Avec cette consultation, les futurs bénéficiaires et usagers de la « Maison des mondes africains » sont invités à partager leurs perceptions, leurs attentes et leurs propositions. Elles et ils peuvent notamment faire connaitre leurs recommandations en matière de programmation et de modes de prise de décision pour cette future structure.

La consultation sera accessible du 22 juin au 31 juillet à travers un parcours de dialogue en ligne et l’organisation d’ateliers présentiels ou virtuels. A l’issue de cette consultation, les contributions feront l’objet d’une synthèse et d’une restitution.

Comment participer ?

En ligne, sur https://www.maisondesmondesafricains.org/

En organisant un atelier personnel, associatif ou professionnel.

Plus d’informations : https://www.maisondesmondesafricains.org/atelier/

Contact : consultation chez maisondesmondesafricains.org