Mme Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, a participé au Sommet pour l’adaptation en Afrique qui s’est tenu hier à Rotterdam aux Pays-Bas.

Comme l’avait rappelé Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, à l’occasion de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs le 2 septembre dernier, "les États africains sont parmi les plus durement touchés par les effets du changement climatique. Ils sont également parmi les plus jeunes de la planète. Ils ont donc des besoins et des attentes spécifiques, auxquels nous pouvons, nous devons contribuer à répondre. Et s’il y a des partenaires, nous y mettrons des moyens puisque nos ressources dédiées au développement continueront de croître."

À l’occasion du sommet de Rotterdam, la secrétaire d’État a annoncé le soutien financier de la France au "Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique" (PAAA) à hauteur de 10 millions d’euros. La France se positionne ainsi parmi les plus importants bailleurs de cette initiative. À terme, cette contribution française au PAAA devrait permettre de susciter 1 milliard d’euros de financements au bénéfice de projets d’adaptation en Afrique, dont une partie sera mise en œuvre par l’Agence française de développement (AFD).

Le sommet a permis de renforcer la coopération euro-africaine sur l’adaptation au changement climatique, notamment dans la perspective de la COP27 Climat qui se tiendra en novembre prochain en Égypte.

Soulignant "l’état d’urgence climatique", la secrétaire d’État a rappelé l’engagement exemplaire de la France et du Président de la République en faveur du climat. 6 milliards d’euros de financements sont destinés chaque année à la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Un tiers de ces financements est consacré à l’adaptation.

En marge du forum, Mme Chrysoula Zacharopoulou s’est entretenue avec les présidents du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Ghana, ainsi qu’avec Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations unies et M. Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine.