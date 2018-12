Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à participé les 13 et 14 novembre au forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce forum réunit chaque année chefs d’Etat et ministres, ainsi que de nombreux acteurs publics et privés qui travaillent pour la paix et la sécurité du continent.