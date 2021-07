La journée de l’économie bleue est l’occasion de rappeler autant les défis maritimes auxquels font face les Etats de l’océan Indien que les solutions existantes ou à créer pour une gestion durable et raisonnable des activités océaniques. L’économie bleue est un cadre de coopération prometteur réunissant plusieurs Etats et de nombreux acteurs du secteur privé, de la société civile, du monde scientifique, des milieux associatifs et plus encore.

Inscrivez-vous au webinaire de la COI sur les métiers de l’économie bleue, en présence de la communauté scientifique et universitaire, des organisations de jeunes, d’acteurs privés, etc., le 16 juillet.

Pour marquer cette journée, les ambassades de France et les alliances françaises des pays du sud-ouest de l’océan Indien et des pays d’Afrique australe (Tanzanie, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud) organiseront de nombreux événements. Il s’agira par exemple d’une journée de sensibilisation à la préservation des mangroves à Madagascar, d’une journée portes ouvertes au CNDRS (centre national de documentation et de recherche scientifique) aux Comores ou encore d’un café-science au Kenya. Ces évènements s’inscrivent dans le cadre du projet « 2021 : année bleue de l’océan Indien », projet que nous menons pour promouvoir les activités océaniques respectueuses des droits de l’Homme et de ceux de l’environnement.

La France est membre de deux organisations régionales de l’océan Indien pour lesquelles l’économie bleue est un axe de coopération majeur : la COI que la France préside de mai 2021 à mai 2022, et l’IORA (Indian Ocean Rim Association). A ce titre, l’Agence française de développement mène plusieurs actions de lutte contre la dégradation du littoral de la zone et la perte de biodiversité dans l’océan Indien.