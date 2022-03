Principal événement international concernant les questions d’eau douce, le Forum mondial de l’eau est organisé tous les trois ans, depuis 1997, par le Conseil mondial de l’eau, basé à Marseille. Il rassemble gouvernements, institutions multilatérales, secteur privé et société civile, toutes partie-prenantes pour collaborer et progresser à long terme sur les défis mondiaux liés à l’eau.

À un an de la grande Conférence internationale sur l’Eau, qui se tiendra sous l’égide des Nations unies en 2023, ce 9e Forum représente une étape-clé pour la prise d’engagements politiques et financiers concrets en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD), et particulièrement de l’ODD 6 qui vise à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ».

Pour la première fois, le Forum mondial de l’eau se tient en Afrique subsaharienne, à Dakar.

Ce 9e Forum met l’accent sur quatre priorités, valables pour l’Afrique comme pour le reste du monde :

la sécurité de son approvisionnement et son assainissement,

sa bonne gestion pour assurer le développement rural,

la coopération,

les outils et moyens, et notamment, les questions de financements et de gouvernance.

L’eau : un défi majeur pour le 21ème siècle

Les pénuries, la mauvaise qualité de l’eau ou le manque d’équipement pour son assainissement ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, la santé, l’égalité entre les femmes et les hommes et les conditions de vie des personnes défavorisées. En effet, selon les dernières estimations des Nations unies, 2 milliards de personnes n’avaient toujours pas accès à l’eau potable à leur domicile en 2020. 771 millions de personnes devaient se déplacer à au moins trente minutes de leur domicile pour accéder à une eau sûre, et plus de cent millions de personnes dans le monde boivent une l’eau non traitée et de mauvaise qualité.

L’eau est une ressource vitale qu’il faut protéger. Elle est essentielle à la sécurité alimentaire, la biodiversité, la santé et même à la paix. C’est cette vision qui prévaut dans les nombreux projets de gestion durable et d’accès à l’eau que la France soutient à travers le monde, notamment sur le continent africain, zone d’intervention prioritaire de la Stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement pour la période 2020-2030.

Rendez-vous à Dakar pour relever les défis de notre époque en matière d’eau et d’assainissement et contribuer à la mise en œuvre concrète de l’agenda mondial de l’eau.

