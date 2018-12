Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a effectué une visite en Côte d’Ivoire, les 17 et 18 octobre, afin d’échanger avec les autorités ivoiriennes, en particulier sur les enjeux régionaux et internationaux et d’assurer le suivi de la feuille de route franco-ivoirienne signée en 2017.