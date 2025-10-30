Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Monsieur Jean-Noël Barrot a effectué une visite de travail à Bangui en République Centrafricaine les 12 et 13 Mars 2026.

Lors de sa visite en terre centrafricaine, le Ministre s’est entretenu, avec Madame Sylvie Notefe, Ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l’Etranger, sur l’état de la relation bilatérale entre la République Centrafricaine et la République Française, ainsi que sur les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux parties ont également réaffirmé leur attachement à poursuivre, dans le cadre de la feuille de route endossée par le Président Macron et le Président Touadera en 2024, une coopération bilatérale dense et de qualité entre la France et la République centrafricaine.

Ils ont souligné l’importance de promouvoir un partenariat renouvelé, fondé sur le respect mutuel, la confiance, la transparence, et les intérêts partagés des deux peuples, ainsi forgé dans l’Histoire et tourné vers l’avenir.

Tout en saluant la nouvelle dynamique de dialogue politique entre leurs pays, ils se sont félicités de l’accélération de la relance de la coopération, avec de nombreux projets menés dans des domaines aussi variés que la gouvernance, la justice, la culture, l’égalité femmes-hommes, la recherche, la jeunesse, la formation professionnelle, le sport, la transition écologique, la santé, l’entreprenariat ou encore la réforme administrative et l’aide judiciaire.

La partie française a réitéré son engagement à accompagner les efforts des Autorités centrafricaines en faveur de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et du développement durable. Pour sa part, la partie centrafricaine a exprimé son attachement au renforcement d’une coopération constructive et mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de l’investissement, de l’appui institutionnel, de la formation et de l’accompagnement des projets structurants.

Les deux Ministres ont également échangé leurs points de vue sur les défis sécuritaires mondiaux, ainsi que dans la région de l’Afrique centrale, ils ont appelé aux respects des valeurs et principes du multilatéralisme, du respect de la souveraineté des États et de la coopération internationale pour la paix et la sécurité.

Dans le cadre bilatéral, la Ministre centrafricaine a saisi l’occasion pour remercier le Gouvernement français pour le prêt d’un montant de 25 millions EUR, soit 16,4 milliards FCFA, octroyé par la France, qui traduit la volonté de renforcer la coopération bilatérale et de répondre aux besoins prioritaires des Centrafricains, en assurant notamment la soutenabilité des finances publiques et en apportant un appui aux secteurs sociaux et plus particulièrement celui de la santé.

Dans le cadre multilatéral, la Ministre a salué la contribution de la partie française aux efforts de stabilisation de la République Centrafricaine de la mission onusienne, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine (MINUSCA), ainsi que les missions européennes, la Mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) et la Mission de conseil de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA).

Ils ont conclu leur entretien en se félicitant de la qualité des échanges et ont exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue dans un esprit d’amitié et de coopération, conformément à la Feuille de Route.

Lors de sa visite de travail, le Ministre Jean-Noël Barrot a inauguré en présence des personnalités centrafricaines l’ouverture du bureau d’Expertise France et le lancement du nouveau bâtiment de l’institut Pasteur de Bangui.

Il a achevé son séjour centrafricain par une audience de courtoisie auprès de Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République, audience au cours de laquelle le Ministre français a réitéré l’invitation du Président français à son homologue centrafricain, à prendre part au Sommet Africa Forward co-organisé par la France et le Kenya, qui se tiendra à Nairobi les 11 et 12 mai prochains.