Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, coprésidera aujourd’hui avec Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’extérieur et Josep Borrell, haut-représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la première réunion ministérielle de la Coalition pour le Sahel. Cette réunion verra la participation, par visioconférence, de plus de 45 ministres, ainsi que de représentants des principales organisations internationales actives au Sahel (ONU, Union africaine, CEDEAO) et des institutions multilatérales (Banque mondiale, Banque africaine de développement), signal de l’internationalisation de la Coalition pour le Sahel appelée de leurs vœux par le G5 Sahel et l’Union européenne.

Le ministre rappellera avec force l’importance d’une action coordonnée et conduite en parallèle dans chacun des quatre piliers de la Coalition pour le Sahel : (1) lutte contre le terrorisme ; (2) renforcement des capacités des forces armées sahéliennes ; (3) appui au retour de l’État et des administrations territoriales ; (4) développement. Cette action vient conforter la dynamique positive constatée depuis le Sommet de Pau (13 janvier 2020) qui s’est concrétisée non seulement par des opérations militaires de la Force conjointe du G5 Sahel et des forces armées nationales sahéliennes en coordination avec l’opération Barkhane mais également par une nouvelle impulsion donnée au retour de l’État et des services publics, ainsi qu’au soutien en stabilisation et en développement.

La Coalition pour le Sahel vient appuyer les efforts faits en soutien au G5 Sahel dans la restauration de la sécurité et de la stabilité, de la justice et de l’État de droit, et du développement économique local.