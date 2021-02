Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a participé en visioconférence à la 2ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel. Cette dernière a réuni sous la présidence de Arancha Gonzalez Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, plus de 25 partenaires internationaux, en marge de la 7ème session du Sommet des Chefs d’État du G5 Sahel - Sommet de N’Djamena (15 et 16 février 2021).

Dans le contexte du sursaut de la stabilisation et du développement, les membres de l’Alliance Sahel se sont résolument engagés à concentrer leurs efforts de manière coordonnée et ciblée dans les zones les plus fragiles en accompagnement de l’action des pays du G5 Sahel.

Le ministre a par ailleurs réitéré la détermination de la France à relancer le projet de la « grande Muraille verte » destiné à lutter contre la désertification et les effets du changement climatique dans la bande sahélo-saharienne à la suite du One Planet Summit de Paris qui a permis de mobiliser près de 14 milliards de dollars de financements internationaux d’ici 2025.