Mme Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, effectuera un déplacement au Mozambique, au Malawi et en Zambie du 11 au 18 décembre 2023.

La secrétaire d’État se rendra d’abord du 11 au 13 décembre au Mozambique. Elle y rencontrera les autorités du pays pour consolider un partenariat bilatéral de qualité, fort de notre coopération dans l’océan Indien et de nos riches échanges culturels et économiques. La secrétaire d’État témoignera également de la solidarité et l’engagement de la France face à la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Mozambique.

La secrétaire d’État se rendra ensuite du 14 au 16 décembre au Malawi afin d’y marquer notre réengagement, plus de 20 ans après de le dernier déplacement d’un membre du gouvernement français dans le pays. Ses rencontres avec les autorités nationales seront l’occasion de valoriser des projets conjoints menés dans les domaines culturel, économique, sanitaire et agricole.

Enfin, un an après sa dernière visite dans le pays, la secrétaire d’État se rendra en Zambie du 17 au 18 décembre, où elle s’entretiendra avec les autorités zambiennes. Ses échanges permettront d’approfondir le partenariat bilatéral en matière de transition énergétique, de gestion durable des ressources naturelles ou encore de santé publique.

En amont du XIXe Sommet de la Francophonie qui se tiendra en France, à Paris et à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre, la secrétaire d’État profitera de chacune des étapes de ce déplacement en Afrique australe pour promouvoir l’ambition de la France pour ce Sommet : « Créer, innover et entreprendre en français ».