Cette rencontre, dont le ministère des affaires étrangères et du développement international et lIHEDN assurent la conception en partenariat, permettra cette année aux auditeurs de réfléchir sur la nécessaire complémentarité entre développement durable et sécurité.

Une table-ronde sur le thème « le défi de la paix pour un environnement durable » sera organisée le 17 mai, avec la participation de l’observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Cette séquence sera l’occasion d’échanges entre chercheurs, médias, think-tanks et acteurs institutionnels.