Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, a participé à la réunion informelle du conseil "affaires générales" qui s’est tenu à La Valette les 23 et 24 janvier 2017.

Cette réunion portait sur les priorités de la présidence maltaise pour les six prochains mois et sur la relance du projet européen dans la perspective des sommets de La Valette (3 février) et de Rome (25 mars).

Dans le cadre de la journée franco-allemande marquant l’anniversaire de la signature du traité de l’Elysée, Harlem Désir et son homologue allemand, Michael Roth, ont rencontré le Premier ministre maltais, Joseph Muscat. Ils se sont rendu au bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), dont le siège est à Malte. Ils sont intervenu également à l’Académie méditerranéenne des études diplomatiques de Malte pour un échange avec les étudiants sur « le tandem franco-allemand face aux défis actuels de l’Union européenne ».