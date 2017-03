Les ministres ont préparé le conseil européen des 9 et 10 mars qui portera sur les points suivants : promotion de l’emploi, de la croissance et de la compétitivité européenne ; poursuite et approfondissement de l’Europe de la défense ; mise en œuvre de la réponse à la crise migratoire, notamment dans son volet externe. Harlem Désir mettra en particulier en avant l’importance d’une action résolue de l’Union européenne en matière sociale et d’une approche ambitieuse s’agissant du financement de l’Europe de la défense.

Les ministres adopteront également deux textes d’une grande importance pour renforcer la protection des Européens :

d’une part la directive relative à la lutte contre le terrorisme, qui permettra d’incriminer les voyages en lien avec les activités terroristes, leur organisation et leur financement mais également le recrutement, l’incitation publique et l’apologie du terrorisme ;