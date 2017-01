Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, a participé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe au lancement national des célébrations des 30 ans d’"Erasmus+", programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

Y ont participé plusieurs autres membres du gouvernement : Mme Najat Vallaud-Belkacem ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et M. Patrick Kanner ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Depuis 30 ans, ce sont près de 5 millions de personnes qui ont bénéficié de ce programme emblématique du rapprochement des peuples européens, dont plus d’un million en France. C’est l’une des plus belles réussites de l’Europe. La France souhaite aller vers un Erasmus pour tous, afin que davantage de jeunes en formation professionnelle et en apprentissage puissent bénéficier d’une mobilité en Europe.

Pour plus d’informations :

www.generation-erasmus.fr ; #confesrasmus.