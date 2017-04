Coprésidée par l’Union européenne, les Nations unies, l’Allemagne, le Koweït, la Norvège, le Qatar et le Royaume-Uni, cette conférence s’inscrit dans la continuité de celle de Londres, du 4 février 2016, sur la réponse internationale aux conséquences de la crise syrienne, notamment pour venir en aide à la population syrienne et aux pays qui accueillent des réfugiés syriens.

Alors que des armes chimiques ont à nouveau été utilisées en Syrie, Jean-Marc Ayrault portera un message d’alerte et de mobilisation. Il rappellera que la communauté internationale doit rester mobilisée face à la situation dramatique que connaît la Syrie après six années de guerre : plus de 300 000 morts, 5 millions de réfugiés et 6 millions de déplacés, la multiplication des violences par le régime et le blocage de l’accès humanitaire.

Jean-Marc Ayrault soulignera l’urgence qu’il y a à mettre en œuvre une transition politique en Syrie, sur la base de la résolution 2254 du conseil de sécurité et du communiqué de Genève. C’est l’objet des négociations menées sous l’égide des Nations unies, qui doivent rapidement reprendre à Genève. Sans une véritable transition, une participation européenne à la reconstruction de la Syrie sera impossible.

Jean-Marc Ayrault réaffirmera l’engagement de la France à soutenir le peuple syrien et les pays voisins de la Syrie, en particulier le Liban, la Jordanie et la Turquie.