Quelques jours après le déplacement de Nathalie Loiseau à Strasbourg le 5 juillet, au cours duquel elle a défendu le siège de Strasbourg, l’entretien a permis de faire le point sur les activités de la « task force ». Cette dernière réunit des élus locaux, des parlementaires nationaux et européens de la région Grand Est ainsi que les préfectures de la région Grand Est et du Bas-Rhin afin de promouvoir le siège de Strasbourg. Les discussions ont également porté sur les actions mises en œuvre par l’Etat et par les acteurs locaux pour que Strasbourg puisse jouer pleinement son rôle de capitale européenne et renforcer son accessibilité.

Strasbourg est un symbole de la réconciliation de notre continent. C’est pour cette raison que le siège du Parlement européen mais aussi du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme y ont été établis. Le choix du siège strasbourgeois pour le Parlement européen, qui est inscrit dans les traités, traduit également la volonté des pères fondateurs de construire une Europe polycentrique.