Créé en 2005 par la section française de l’association des journalistes européens avec le soutien actif du ministère des affaires étrangères et du développement international, ce prix vise à encourager les journalistes à un traitement plus approfondi et plus pédagogique des sujets européens.

Il rend hommage à Louise Weiss (1893-1983), journaliste et Européenne engagée, qui a œuvré pour des projets pionniers en faveur de la paix, du rapprochement franco-allemand et de l’unité européenne.

Les lauréats de cette année sont :

Catégorie "reportage" : Franck Mathevon, pour son documentaire "Brexit, les partisans du divorce" (France Inter, juin 2016) ;

Catégorie "décryptage" : Marion Van Renterghem, pour sa série de six articles sur Angela Merkel (Le Monde, août-septembre 2016) ;

Catégorie "jeune journaliste" : Clémentine Athanasiadis, pour son reportage "Retour simple pour la Syrie" (magazine Society, septembre 2016) ;