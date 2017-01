Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, accompagné de Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, a participé ce matin à un petit déjeuner des ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne à l’invitation de Patrick Mifsud, ambassadeur de Malte.

Malte exerce depuis le 1er janvier 2017 la présidence semestrielle du conseil de l’Union européenne.

Jean-Marc Ayrault a salué la contribution de la présidence de la Slovaquie au second semestre 2016 et assuré la présidence maltaise du soutien de la France aux efforts pour parvenir à des progrès sur tous les enjeux importants pour l’Europe, qu’il s’agisse de la sécurité et la protection des Européens, de la maîtrise des frontières extérieures de l’Union, et de la consolidation d’un espace de croissance durable et d’emplois.

Malte accueillera le 3 février la réunion des chefs d’Etats et de gouvernement qui examinera notamment les avancées dans les priorités arrêtées à Bratislava en faveur d’un Europe forte et unie.