Les ministres feront le point sur la situation à Mossoul et Raqqa. Jean-Yves Le Drian fera le point sur sa visite dans le Golfe.

Les ministres travailleront sur la crise migratoire et la situation politique en Libye alors que le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, va bientôt prendre ses fonctions.

Les ministres examineront les réponses à apporter à la crise nucléaire et balistique nord-coréenne à la suite du tir d’un missile balistique de portée intercontinentale le 4 juillet. Les actions déstabilisantes de la Corée du Nord appellent une réponse ferme de l’Union européenne, passant par un renforcement de la pression et un réexamen en profondeur des relations avec la Corée du Nord.

Un point sera également fait sur la crise au Venezuela.

Les échanges porteront enfin sur les priorités de mise en oeuvre de la stratégie globale de la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. M. Jean-Yves Le Drian rappellera à cette occasion les priorités de la France, en particulier la conclusion des travaux sur le volet sécurité et défense et le renforcement de l’engagement de l’Union européenne sur d’autres enjeux majeurs, notamment le climat.

Jean-Yves Le Drian a préparé ce conseil affaires étrangères avec Mme Federica Mogherini lors de son entretien qui s’est tenu à Paris le 13 juillet.