Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, a participé à la quatrième réunion ministérielle entre l’Union européenne et la Ligue des Etats arabes, sous la co-présidence de la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du ministre des affaires étrangères de Tunisie.

Les ministres on fait le point sur le dialogue stratégique entre l’Union européenne et la Ligue arabe, s’agissant notamment de la lutte contre le terrorisme et des migrations.

Ils ont évoqué les principales crises régionales, à commencer par la Syrie.