Ensemble, les Européens ont su établir un espace de paix durable, dans lequel les citoyens peuvent bénéficier de droits, libertés et solidarités sans précédent et qui assure un haut niveau de protection sociale et environnementale.

C’est forts de ces réalisations que nous pouvons aborder les défis d’aujourd’hui : la situation économique, le terrorisme, le défi migratoire, les enjeux de la transition écologique et la relance du projet européen à 27. Ce n’est qu’à l’échelle de l’Europe que nous pourrons y répondre.

Plus que jamais, la France est engagée, aux côtés de ses partenaires, pour bâtir une Europe unie et forte.